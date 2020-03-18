受新冠肺炎疫情影響，台中年度最大規模的「TITF國際春季旅展」，今年已確定延期至2021年4月舉辦，往年針對春季旅展積極佈局的台中各大飯店業者，今年紛紛轉推線上旅展搶佔客源，甚至超前部署，3月即搶先開賣。

其中，台中日月千禧酒店搭配週年慶，即日起至4月27日推出7週年線上旅展，餐券6.3折起，雙人一泊一食住宿套券約2.9折，買一套再送一張，一泊二食住宿券則提供3.6折起優惠折扣。

此外，日月千禧祭出優惠加碼，即日起至4月30日前，平日只要持有價住宿券入住，除享房型免費升等，每房再送24樓極炙牛排館午間品味套餐單人券1張。

線上旅展餐券部分，日月千禧獨家推出通用於3樓饗樂全日餐廳及24樓極炙牛排館、且下殺6.9折起的超值聯合餐券，一張1,800元，可享饗樂平日午或晚餐3客、饗樂假日午或晚餐2客、或極炙平假日午間品味套餐2客，上述餐點三選一。

另針對3樓饗樂全日餐廳，平日午或晚餐下殺6.3折的團購券，每套10張5,500元，另有買3送1的同樂券，每套4張2,352元、約6.8折。饗樂全日餐廳三、四月提供自助百匯，五月起提供半自助百匯。

此外，住宿券歡禧同遊一泊一食三張套券，憑券雙人平日入住日月客房三晚11,997元、下殺約2.9折，三晚可同次入住或分次使用。且買一組套券再送一張日月客房平日住宿券，買兩套送兩張，依此類推。

(工商 )