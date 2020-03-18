《國家語言發展法》去年實施，國家教育研究院啟動12年國教課綱增加國家語言的修訂工作，將閩南語、客語、原住民語、手語及閩東語等國家語言（本土語言）列為「部定課程」，從2022年8月起，將成為國、高中生必修課程。

目前本土語言在國小是必修、國中選修，但因應《國家語言發展法》的施行，本土語言除了原先的閩南語、客語及原住民語外，手語及閩東語（馬祖及桃園人使用）也納入。

國教院副院長顏慶祥表示，配合《國家語言法》的實施，已著手修訂12年國教課綱，除了將本土語言的範圍擴大，也會將他們納入「部定課程」，在國中、高中階段列為必修。

根據規畫，未來本土語言在國中每周必修一節（不限年段）；高中部分，高一列為必修（二學分），高二、高三則是依學校條件與需求開設選修課。

顏慶祥表示，本土語言納入國中、高中必修，目前正在討論階段，預計從2022年8月起實施，在未來兩年多的時間，會著手準備教材及培育師資，以讓這項政策可以順利上路。

(中時 )