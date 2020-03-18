由於義大利疫情嚴重，醫院床位已不敷使用。義大利政府目前正計劃將停泊熱那亞的一艘閒置郵輪改裝成防疫醫院，如果此計劃獲批准，將可在10內完成改裝，紓解因新冠疫情引發的病床荒。

《財經網》引述義大利媒體報導，義大利新冠病毒疫情大爆發，已成全球疫情第二嚴重的國家。而由於疫情擴散太快，義大利醫院床位早已不敷使用，有許多病患只能在家接受隔離與治療。

報導說，義大利政府目苛打算將停靠在熱那亞港口的一艘大郵輪改造為醫院。如果得到批准，改造預計將在10天內完成。

義大利的構想在網上獲得很多網友們的支持，有網友認為，郵輪能容納上千至數千名病，而且各自小型艙房方便進行單人單間隔離，加上遠離陸地，出入管制容易，只要把衛生通風問題做好，比搭帳篷強多了！這也算是一種海洋文明的思路。

有網民表示，大型郵輪客房加上船員能住五千人，而且每個房間都有電視，衛生間，集中廣播，還有娛樂設施，不至於很難受。也不用現買床墊被褥等設施，真是極佳的潛在方艙方案 。

網民指出，經過這段時間幾艘郵輪受疫情打擊困於海上不得靠岸，現在反正也沒人敢搭郵輪了，改裝成浮動醫院還能給這些輪船一線生機，政府要徵用成本也會較低。但有部份人質疑，郵輪上的通風系統必須得改進，否則互相傳染將會是個大問題，變成另一艘鑽石公主號。另有網友指出，日本早在一個月前也有過這個想法，但後來不了了之。

有大陸網民認為，看到義大利擬將郵輪改造為漂浮醫院，越發感覺大陸真的特別厲害，雷神山、火神山的快速崛起和方艙醫院的建造，全世界也只有大陸國家能做到吧，也為此感到驕傲。

(中時電子報)