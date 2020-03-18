月前震撼市場的營建股上市公司三發地產（9946）董座鍾俊榮和董娘的「宮鬥」事件，不斷擴大，今（18）日晚間三發地產以迅雷不及掩耳的速度召開董事會並決議，拔掉鍾俊榮的董事長和總經理職務，並改派蔡智杰接掌董座。

今年2月，三發地產集團董事長鍾俊榮控訴，集團有200多億資金流向不明，原本打算深入調查，但在去年9月被妻兒以「精神有狀況」為由強制送醫，被押在松德院區長達10天；好不容易逃出後，並展開追查資金流向和財務狀況，三發股價面臨波動。

日前在律師陳崇善陪同下召開記者會，再度控訴他先前配合的律師疑似洩漏鍾的遺囑，鍾妻有機會主導他創辦的三發地產，現在三發公司內部和董事會，幾乎都被其妻掌控；他並主張，要收回借名登記在妻兒下的財產。

不過由於營收未在期限內公告，也未在時間內對證交所作說明，證交所認為其內控有重大問題，把三發打入全額交割股，三發迄今已連續兩天跌停。

緊接著三發地產今天公告，董事會決議解任鍾俊榮董事長職務，並決議選任蔡智杰擔任董事長。至於蔡智杰，則為今天新庭投資公司才最新改派的董事。

三發表示，為維護股東權益，有緊急召開董事會之必要，由過半數的董事召集董事會，決議解任鍾俊榮的董事長及總經理職務；另外並推選董事蔡智杰擔任董事長及總經理。

(工商 )