大陸貴州省貴陽清鎮市15日驚傳隨機殺人案，有一名19歲的男大生近來因病休學在家，孰料他突然情緒失控，從廚房拿出一把菜刀後衝出家門，選中了1名正在社區庭院玩耍的2歲女童，接著從背後將她撲倒，朝頭部連砍5刀，女童的媽媽就在旁目睹全程，整個人嚇傻，女童經送醫搶救後仍不幸身亡。

綜合陸媒報導，事發於3月15日下午4點左右，貴陽市警方接獲民眾報案指出，位在清鎮市雲嶺東路某社區內，有男子持刀砍人。警方立即派人趕往現場了解狀況，迅速將嫌犯制伏並帶回警局偵訊，受傷的女童則送往清鎮市人民醫院急救，不過最後仍不幸身亡。

貴陽19歲男大生隨機殺人，砍死2歲無辜女童。（圖／翻攝自微博）

女童的爸爸表示，嫌犯當時手提菜刀，從女童媽媽身後繞過，用最快的速度把孩子壓倒在小車上，接著就舉起菜刀，猛烈地朝女童的頭部一陣亂砍，以最大的力氣及速度，表達他對自己家庭的不滿，來達到他內心的快感，「我2歲的女兒頭部被連砍5刀，刀刀致命，當場躺在血泊之中」。

女童的爸爸還進一步描述案發當天狀況，「兇手在殺人之後，還喪心病狂的高呼『我不是弱者，我要報復社會』；我的長期在抗疫一線加班的妻子，目睹這短短幾秒的驚天慘狀。」

據了解，該名楊姓男大生近日因病休學，父親在和他交流談心時，楊男表示，自己平常在學校就和同學、老師、宿管關係較為緊張，他在校園生活中並不愉快，父親隨後便與校方溝通情況，沒想到這時楊男突然情緒失控，持刀衝出家門，接著就發生了這場悲劇。目前楊男已被警方刑事拘留，案件依法辦理中。

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(中時電子報)