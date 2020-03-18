新冠肺炎對國內6家航空公司造成嚴重衝擊，交通部已擬提出300億元航空專案貸款，相關要點、包括額度及具體作法正待蘇揆拍板。行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，行政院祕書長李孟諺已聽取交通部報告，但仍需向蘇揆進一步報告才能定案。

交通部政務次長黃玉霖周一在立法院表示，針對航空公司防疫期間營收減少，交通部已請行政院協助專案貸款，蘇揆非常支持這個方向，周三將由行政院祕書長李孟諺召開會議，討論專案額度跟具體作法。

不過，Kolas說，今天的討論尚未有定案。針對交通部打算提出300億的貸款額度，她說，額度還在討論中，且貸款一定是「企業針對紓困的項目，提出申請，經過一定審核程序，才會核貸」，不會是相對模糊的概念。

她說，李孟諺已聽取交通部的報告，並未提出特別指示，但本案還需要蘇揆點頭，才算定案，時程上是不是在本周，還要看蘇揆時程，但本案屬紓困方案之一，政院不會拖延。

(中時 )