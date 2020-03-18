新冠肺炎疫情全球蔓延，香港政府17日向所有海外國家與地區發出紅色外遊警示（不包括大陸、澳門及台灣），海外各國也陸續採取各項封關及檢疫措施。香港旅遊業議會（旅議會）主席黃進達18日表示，迄今逾4400個旅行團取消，並形容業界「基本完全停擺」。

黃進達透露，1月底疫情發生以來，業界統計逾4400個旅行團取消，包括原計畫前往大陸、東南亞及歐洲的旅行團，受影響旅客近14萬人次。

(旺報 )