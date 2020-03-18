香港旅遊業基本停擺 逾4400個旅行團取消 21:032020/03/18 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港旅遊業受新冠肺炎疫情影響近乎停擺。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情全球蔓延，香港政府17日向所有海外國家與地區發出紅色外遊警示（不包括大陸、澳門及台灣），海外各國也陸續採取各項封關及檢疫措施。香港旅遊業議會（旅議會）主席黃進達18日表示，迄今逾4400個旅行團取消，並形容業界「基本完全停擺」。 黃進達透露，1月底疫情發生以來，業界統計逾4400個旅行團取消，包括原計畫前往大陸、東南亞及歐洲的旅行團，受影響旅客近14萬人次。 (旺報 ) #旅行團 #香港 #大陸 #議會 #取消 #旅遊 #新冠肺炎 #疫情 #旅議會 #旅行團 #東南亞 #歐洲 #旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫當兒戲 雙星中鏢恐冰山一角 04:102020/03/14 運動天地 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 慘！各大旅行業者咬牙苦撐「全面停團」黑暗期 20:312020/03/18 生活 兩岸熱門新聞 陸反制5美媒 耿爽：媒體有意見可向美國提出 - 兩岸 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 美約翰霍普金斯大學：全球新冠確診突破20萬大關 - 時政 一分鐘製成500個口罩 陸高速口罩生產機在京試生產 - 兩岸 - 旺報 習近平：防範國內疫情反彈與國際疫情輸入風險 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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