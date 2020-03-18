邵雨薇、梁正群主演舞台劇《昨夜星辰》。（陳俊吉攝）

王月獻花祝福邵雨薇。（陳俊吉攝）

王月淚崩。（陳俊吉攝）

2020年版舞台劇《昨夜星辰》團隊。（陳俊吉攝）

邵雨薇披婚紗。（陳俊吉攝）

梁正群。（陳俊吉攝）

已故劇場大師李國修經典舞台劇《昨夜星辰》，時隔15年將再度搬上舞台！18日舉辦開賣記者會，邵雨薇與梁正群身穿婚紗與帥氣西裝登場，擔任本劇藝術顧問的李國修遺孀王月也現身祝福。王月表示，「國修老師」2005年為《昨夜星辰》錄製一段劇中父親臨終前給女兒出嫁時的祝福，也因此2016年自己的女兒「妺子」結婚時，仍得到來自爸爸的祝福。記者會現場播放這段影片時，王月與邵雨薇都感動紅了眼眶。

2020年版由李國修子弟兵樊光耀首次編導，梁正群、邵雨薇擔綱男女主角，黃采儀、劉士民、戴自華、邱逸峰、茵芙、彭丞佑、李芙蓉、有感覺Fei等演員一同演出，由寬宏藝術攜手屏風表演班、表演工作坊，傳承再現李國修經典劇作。這也是邵雨薇舞台劇初嘗試，她說一穿婚紗走出來就很想哭，「尤其月姐像媽媽一樣抱了上來，讓我覺得自己好像真的要嫁了」。

梁正群說自己接演這部劇感觸最深的是，劇中父子相處像是好朋友，但現實中他與自己爸爸梁修身的相處卻不太像朋友，今天出門前父子倆還有一段「相敬如賓」的對話，爸爸問他「要去哪」，他回「有點事」，爸爸回他「噢，那你慢走」，接演這部戲對他而言也是一種療癒，希望從中學到如何跟爸爸聊天，找到像朋友一樣相處的方式。

他去年原本與老婆一起搬到北京，近期因工作加上疫情，已回台和家人同住約4個月，最近因為媽媽在上海、妹妹去南部，家裡就只有他和爸爸。他之前曾在私人臉書分享父子互動小故事，爸爸堅持在他收工後，要親自開車到捷運站接他，他一直推辭，最後他仍坐上計程車，準備出門接他的爸爸只能失望地說「噢」。最近爸爸甚至每天都會幫他準備好三餐，午餐、晚餐時間一到就會打來問他吃了沒、吃了啥，晚上還會檢查冰箱看他有沒有吃完，「雖然我也年紀老大不小，他還是把我當小孩」，他無法制止爸爸的好意，「因為現在頂嘴的愧疚感，比20幾歲時跟爸爸頂嘴的感覺還要糟」。

他最近正在寫一本父子關係的書，坦言這是他一輩子的課題，他能做的就是從表演、以及其他朋友的生活經驗中，去找到自己更適合和爸爸相處的方式。

邵雨薇也說排練至今有不少學習，像是在挖開自己的傷口，面對並釋放曾經有過的傷。她坦言自己跟父母關係也是比較疏離，加上很早就出社會，「排練時才發現，原來可以這樣抱爸爸、抱媽媽，家人是可以這樣相處的！因為自己個性ㄍㄧㄣ又害羞，不善於表達情感，這部戲給我很多感受」。

此外，詹姆士的老婆、資深演員戴自華，也在好友樊光耀的力邀下重出江湖，笑虧自己「反正店也收了，沒事做」，但戲癮也真的癢得很厲害。樊光耀笑她「所以出來貼補家用」。

表演藝術團體近來受新冠肺炎疫情波及，整體票房大受影響，哀鴻遍野，雖然該劇將於今年六、七月時正式巡迴演出，仍有幾個月，但樊光耀難忘當年SARS疫情肆虐時，表演藝術界也是深受其害的受災戶，坦言有點擔心憂慮，也佩服寬宏藝術有這個勇氣，但箭在絃上已不得不發。王月則鼓勵他會「熬過去」，也相信台灣藝術團體這次都可以挺過去，她並呼籲劇迷：「今天是開賣，大家可以先買票，萬一實在不行，到時候再來退」。

(中時 )