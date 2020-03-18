疫情暴量 觀光局祭鐵腕：明起所有旅行社禁止出入團 20:262020/03/18 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情暴量 觀光局祭鐵腕：明起所有旅行社禁止出入團。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀光局已通函各大業者，要求自明（19）日0時起，暫停旅行社出入境團行。(圖/潘千詩翻攝) 交通部觀光局長周永暉在臉書表示，配合中央流行疫情指揮中心與旅行業團體旅遊因應措施，觀光局已通函各大業者，要求自19日0時起，暫停旅行社出入境團行，直到4月30日止。 (中時 ) #觀光局 #旅行社 #禁出團 #禁入團 #3/19 也許您會感興趣 推薦閱讀 雄獅集團 啟動異地辦公 04:102020/03/14 產業特刊 一刀刺斷動脈！19歲女密謀男友殺母 冷血情侶判決出爐 10:402020/03/14 社會 觀光局通過7案 1412觀光業員工參加培訓課程 18:422020/03/15 生活 師生禁出國 1999專線被打爆 01:062020/03/17 生活新聞 《產業》觀光業轉型培訓補助，21件申請案通過 10:002020/03/18 財經 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... 11:562020/03/18 生活 蔡英文「在臉書」 說話了 ：非常時期 國境管制升級 13:502020/03/18 政治 補貼防疫期額外開銷 臉書發給每位員工3萬元 16:582020/03/18 國際 斗六清泉灣泳池經營爭議 股東臉書互嗆 15:452020/03/18 社會 臉書砸1億美元協助小商家度難關 每位員工發1千美元 17:512020/03/18 財經 生活熱門新聞 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 今確診數暴衝 陳時中點名最擔心這3例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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