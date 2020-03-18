觀光局已通函各大業者，要求自明（19）日0時起，暫停旅行社出入境團行。(圖/潘千詩翻攝)

交通部觀光局長周永暉在臉書表示，配合中央流行疫情指揮中心與旅行業團體旅遊因應措施，觀光局已通函各大業者，要求自19日0時起，暫停旅行社出入境團行，直到4月30日止。

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