面對全球新冠肺炎疫情失控，歐美各國相繼鎖國，被指揮中心列為旅遊疫情建議最嚴重第三級的國家越來越多，旅遊禁令範圍越來越廣，旅遊業狀況淒慘。雄獅旅遊、可樂旅遊、易遊網、喜鴻假期等為防疫考量，皆忍痛決議取消所有4月30日前出發的海外團體行程，旅遊業進入更黑暗的崩盤期。

中央指揮中心今（18日）宣布外國人、國人返國需要居家檢疫14天，雄獅旅遊也在今日決定主動取消所有4月30日以前出發的國外全線團體行程，消息一出，雄獅股價堪稱急墜，最低價下探至51.5元，原本雄獅旅遊1個月的營收約有27億元，受疫情影響，先前評估4月營收僅剩1成、約2億7000萬元，但現在未來1個半月的營收更將歸零，卻仍有3600位員工要照顧，每個月得支出2.2億元左右的人事管銷費用，相當辛苦。

雄獅表示，企業對社會、員工、投資人有責任盡力維持營運，政府要求雇主不能單方面決定放無薪假，但要達成勞資協商同意的難度相當高，對內只能盡量減少開銷，也會採取合乎法規原則的方案節流，對外也希望政府能對新冠肺炎「確診頭號病患」般的旅行產業伸出援手，企業才能存活度過難關。

可樂旅遊統計至4月30日前取消出發包含團體旅遊、自由行、機票、訂房的訂單，初估營收損失約達50億元，可樂旅遊表示，現階段積極處理旅客取消出團及返台後相關事宜，以旅客權益為最優先考量，退費標準也謹遵照政府公告之規定辦理，目前公司一切正常運作，除了在抗疫期間加強內部員工教育訓練及網頁優化等相關事項，期待未來待疫情過後用更好的服務品質迎客。

易遊網表示，自2月份開始民眾出國旅遊意願低，至今僅剩以往的2至3成營收，其中主要便是國旅。易遊網在疫情期間將重心轉向力推國內旅遊商品，包含全台訂房、環島之星、高鐵假期、票券1日遊等，雖仍不及過往旅遊景氣盛況，但對比推出相關應對的優惠專案前，整體國旅訂單有2至3成的增長。

(中時 )