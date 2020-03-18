新冠肺炎疫情在全球延燒，嚴重打擊脆弱的全球經濟，全球晶圓代龍頭台積電也因此延後原定在4月29日於美國聖克拉拉（SantaClara）舉行的全球技術論壇。另外，台積電18日發布重訊，證實一名員工感染新冠肺炎，目前該員已入院治療，接觸的30人也已經進行14日居家隔離，公司強調此事件不影響營運。

台積電發表重訊指出，公司有一名員工確診新冠肺炎(COVID-19)，該員工已入院進行妥善診治，台積公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。

台積電表示，該公司防疫委員會業已追溯該員之接觸史，以較政府衛生單位規範嚴格之標準，確認其曾近距離接觸者約30人，並已即刻進行為期14日居家隔離。台積公司將每日監測隔離者健康狀況並提供必要之協助，以利後續追蹤。除原定之例行消毒，今日亦擴大辦公區消毒範圍，針對該員工作場域及公共區域加強消毒。

台積公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，在現有防疫相關規定外，公司決議將啟動分組辦公營運模式。台灣地區員工於參加會議、訓練、或身處公共區域期間一律全程配戴口罩。

台積電強調，此事件不影響公司營運。

(中時電子報)