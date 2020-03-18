土耳其衛生部長科卡（Fahrettin Koca）在新聞發布會上說，土耳其的新冠肺炎確診人數，從47例增加到98例，並出現第1起的死亡病例，是一名89歲的老者。

半島電視台(Aljazeera)報導，科卡表示，整個星期二，土耳其又診斷出51例，病例增加最多的一天，從原本的47例到98例。不過好消息是，陽性的確診者，以及輕症病患，絕大多數人正在好轉中。

土耳其副總統歐克塔伊(Fuat Oktay)在星期三時說，應9個歐洲國家的要求，土耳其已將2807名在歐洲的土耳其國民帶回家，以阻止冠狀病毒的傳播。他在推特上說，撤離工作已在當地時間上午6點完成，而且這些國民回國後，立即隔離在伊斯坦堡與科賈埃利省（Kocaeli）的大型宿舍，時間14天。

土耳其上週關閉了對來自德國、西班牙、法國、奧地利、挪威、丹麥、瑞典、比利時和荷蘭的旅客入境。

與此同時，土耳其通信局局長奧爾頓（Fahrettin Altun）周二否認了「安卡拉將進入緊急狀態、宵禁和旅行限制」的傳言。他說「這些全面的限制措施，還不在議程上。」

土耳其的新冠肺炎病例不算多，然而經濟已受到頗大的波動土耳其里拉兌換美元的匯率`正在貶值，今年已貶值約7％。土耳其的BIST 100股價指數也下跌2.31％，是相當大的跌幅。

(中時電子報)