蘋果（Apple Inc.）新品潮要來了嗎？蘋果在2019年春季發表會前，接連幾天透過更新官網推出iPad mini第五代、iPad Air第三代、iMac、AirPods 第二代（支援無線充電、Hey Siri命令）等新品。稍早在台灣時間18日晚間則是無預警發表了搭載巧控鍵盤（Magic Keyboard）的新一代MacBook Air產品，令人不禁期待還沒有發表的iPhone 9（或稱iPhoen SE 2）會不會在這一波官網發表的新品中出現！

蘋果稍早前更新官網，宣佈推出新一代MacBoo Air。新MacBook Air具有更快速的效能、全新巧控鍵盤、兩倍的儲存容量，價格降為 NT$31,900，教育優惠價只要 NT$28,700。 全新 MacBook Air 的 CPU 效能提升最快可達兩倍，繪圖效能提升最高可達 80%。儲存容量現在最低 256GB 起。搭配最新 macOS Catalina ，以及可滿足一天的電池續航力。

新一代MacBook Air 首次配備 4 核心處理器，可提升眾多任務的處理速度，包括整理照片、製作簡報及編輯影片。MacBook Air 配備最新的第 10 代 Intel Core 處理器，最高可達 1.2GHz 4 核心 Core i7，Turbo Boost 速度最高可達 3.8GHz，提供比上一代快達兩倍的效能。而透過 Intel Iris Plus Graphics，使 MacBook Air 現在的繪圖效能提升最高可達 80%，因此能用比以往更快的速度，執行需要大量繪圖處理的活動，例如玩遊戲和編輯影片。

MacBook Air 現在配備全新巧控鍵盤，這款鍵盤於2019年11月發表的 16 吋 MacBook Pro 推出時首度亮相。重新設計的剪刀式結構具備 1 公釐的鍵程，提供舒適穩定的按鍵體驗；同時方向鍵採用全新的倒 T 形排列，不用低頭便能更容易找到這些按鍵。MacBook Air 擁有經典的一體式楔形機身設計，以 100% 再生鋁金屬製成，共有三款外觀：金色、銀色和太空灰色。13 吋 Retina 顯示器具備超過 400 萬像素和上百萬種色彩，無論顧客在閱讀電子郵件、觀賞電影還是編輯照片，都能呈現銳利文字，以及更栩栩如生的影像。

MacBook Air 的儲存容量現在最低 256GB 起，是上一代的兩倍，讓顧客可以存放更多影片、照片和檔案。對於需要更多儲存容量的顧客，MacBook Air 還提供最高可達 2TB 的 SSD，是上一代的最大儲存容量的兩倍。

MacBook Air 內建 Apple T2 安全晶片，這是 Apple 獨家特製的第二代晶片，可檢查在啟動程序載入的軟體是否未被竄改，並為儲存在 SSD 上的所有資料提供即時數據加密，因此 MacBook Air 和任何具有 T2 晶片的 Mac 可提供所有筆記型電腦中最安全的啟動程序和儲存功能。T2 也能保護 Touch ID 資訊，無論顧客正在解鎖 Mac、輸入線上密碼還是線上購物，資訊都安全無虞。

新一代MacBook Air採用三麥克風陣列，能在與親朋好友進行 FaceTime 通話時，更清晰地捕捉使用者的聲音。採用力度（Force Touch）觸控板，能進行精確游標控制和多點觸控導覽。具備 Thunderbolt 3 埠，能以同一個連接器進行資料傳輸、充電和影片輸出。

最高可支援 6K 外接顯示器，為首款可支援此規格的 MacBook Air。先進的立體聲揚聲器呈現如臨其境的寬廣立體聲音質，適合如觀看 Apple TV+ 內容或遊玩 Apple Arcade 遊戲等活動。

每部全新 MacBook Air 均隨附 macOS Catalina。macOS 是 Mac 體驗的核心所在，具備 Safari、「郵件」、「照片」、Pages、Numbers 和 Keynote 等 app。此外，macOS 內建「接續互通」功能，可讓使用者無須拿出 iPhone 就能撥打和接聽電話；使用 Apple Watch 自動解鎖 Mac；直接從 iPhone 或 iPad 複製影像、影片及文字，並順手貼到手邊的 Mac 上；還能在 macOS Catalina 中使用iPad 和「並行」功能擴展自己的 Mac 工作空間，讓 MacBook Air 能夠與 iPhone、iPad 和 Apple Watch 完美搭配。各項安全功能為使用者提供更周全的保護，而語音控制功能可讓使用者透過語音對 Mac 進行全面操控。

Pages、Numbers 和 Keynote 的更新帶來多項全新功能，幫助發揮創造力、提升生產力及加強協同合作。Pages 和 Keynote 提供各式各樣精美的全新樣板，讓使用者輕鬆製作令人驚艷的文件；而在 iWork 中，使用者也首次能將首字放大，透過大型的裝飾性首字母，讓段落更顯突出。進行合作也將比以往更為輕鬆，不但可支援 iCloud 檔案共享，還能離線編輯共享的文件。

使用者能直接在 MacBook Air 上享受各項 Apple 服務，包括全新 Mac 版本的 Apple Music、Apple Podcast 和 Apple TV app。透過 Mac App Store 提供的Apple Arcade，為 Mac 客戶帶來 100 多款的全新與獨家遊戲。此外，在限定時間內購買全新 MacBook Air 的客戶，可在 Apple TV app 上免額外付費享用 Apple TV+ 一年期的訂閱服務。

Mac mini 也於今日推出更新機型

無論是當作桌上型電腦、家中的音樂與電影存放中心，或做為 Xcode 程式碼編譯伺服器使用，Mac mini 始終深受客戶喜愛。現在 Mac mini 的標準配置有了兩倍的儲存容量。售價 NT$25,900 的配置標準配備為 256GB，售價 NT$35,900 的配置則具有 512GB 儲存空間，同時每部 Mac mini 皆採用 100% 再生鋁金屬打造。

全新 MacBook Air 售價 NT$31,900 起，教育優惠價 NT$28,700 起，目前在台灣還沒有宣布上市時間。在直營店開賣的時間，會與官網開賣同步。此時間點都需等候蘋果公佈。

(中時電子報)