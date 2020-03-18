台水公司董事長魏明谷今天宣布辭去擔任才一年多的台水董事長職務，引發震撼，行政院知情官員今晚證實，魏明谷今天請辭台水董座，行政院已收到辭呈。

魏明谷在發給台水公司員工「給自己最好的生日禮物 ─ 圓滿告辭」的信中宣布請辭的消息。他表示，辭職原因是完成階段性任務，將時間用來陪太太。至於是不是為了東山再起，全心投入競選下屆彰化縣長？他說，距縣長選舉還久，他先要沈澱一下。

(工商 )