政院證實收到台水董座魏明谷辭呈 21:072020/03/18 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 魏明谷。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台水公司董事長魏明谷今天宣布辭去擔任才一年多的台水董事長職務，引發震撼，行政院知情官員今晚證實，魏明谷今天請辭台水董座，行政院已收到辭呈。 魏明谷在發給台水公司員工「給自己最好的生日禮物 ─ 圓滿告辭」的信中宣布請辭的消息。他表示，辭職原因是完成階段性任務，將時間用來陪太太。至於是不是為了東山再起，全心投入競選下屆彰化縣長？他說，距縣長選舉還久，他先要沈澱一下。 (工商 ) #魏明谷 #台水 #董座 #辭呈 #台水公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 虎航董座任命案遭質疑 華航發新聞稿力挺 22:172020/03/14 財經 百億上市建商董座控訴前律師洩漏遺囑給太太 要求返還400億元財產 23:562020/03/16 財經 疫情影響內需消費 茂生董座憂：今年豬價恐怕不太好 00:332020/03/17 財經 《光電股》友達董座：目前訂單依預期前進，歐美影響Q2才明顯 13:242020/03/17 財經 老驥伏櫪 穩住局面振生機 04:102020/03/18 社會新聞 【民進黨大亂鬥1】蘇貞昌拔了董座 隔空嗆正國會別亂動 07:072020/03/18 政治 竹山鎮中和里管線大幅度更新 供水更穩定 15:502020/03/18 生活 新北市淡水河以南地區 預定下半年可全部共飲翡翠水庫水 18:292020/03/18 生活 魏明谷請辭台灣自來水公司董事長 拋震撼彈掀臆測 18:252020/03/18 政治 辭台水董事長 魏明谷：完成階段性任務 19:132020/03/18 政治 政治熱門新聞 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 居家檢疫新規定 嘉義市7女5男主動通報 - 政治 台每周10萬個口罩與美交換 李來希抓狂飆罵5字 - 政治 韓被罷免後誰能掌帥印？知情人士：派他韓粉會大讚！ - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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