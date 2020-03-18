屏東夫妻陳屍小巷 初步排除他殺 20:412020/03/18 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 里港老夫妻陳屍住處附近，警方排除他殺。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 里港鄉四維路18日上午驚傳命案，69歲陳姓男子與妻子被人發現陳屍住處附近，警方調查指出，陳男中風多年，陳妻照顧周到，但近日不斷向子女透露有輕生念頭，家人勸說要想開一點，無奈還是發生憾事，現場並無打鬥痕跡，初步排除他殺。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #陳屍 #他殺 #輕生 #子女 #照顧 也許您會感興趣 推薦閱讀 媽媽說要抓魔神仔 失智片藏洋蔥 04:102020/03/16 地方新聞 NBA》魔術老闆花200萬美元照顧停擺員工 10:322020/03/17 體育 11歲女童深夜玩平板電腦 父責罵後輕生 12:022020/03/17 社會 台灣黑熊肚破亡陳屍花蓮 死因不明將進行解剖 16:552020/03/17 生活 協助企業因應疫情 勞動部擴大補助工作生活平衡措施 15:172020/03/17 財經 海洋生態悲歌 金門連3起海豚陳屍海岸 17:162020/03/17 社會 企業托兒人力鐘點費 新增補助 04:102020/03/18 金融．稅務 哺乳台灣母黑熊爆腹陳屍田間 保育人員急尋小熊 09:462020/03/18 社會 韓國瑜落實照顧 高雄市新住民專案辦公室揭牌 12:172020/03/18 政治 社會熱門新聞 社會10點檔》台大女初戀軍官之子 慘遭分屍7袋 剃光頭埋花園 - 社會 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 社會10點檔》父慘死託夢次子「真相等3個月」…98天後驚爆哥買凶殺父「藏屍冰櫃案」 - 社會 才在臉書放閃 女為男友慶生出遊深夜卻遭處死 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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