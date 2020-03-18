里港鄉四維路18日上午驚傳命案，69歲陳姓男子與妻子被人發現陳屍住處附近，警方調查指出，陳男中風多年，陳妻照顧周到，但近日不斷向子女透露有輕生念頭，家人勸說要想開一點，無奈還是發生憾事，現場並無打鬥痕跡，初步排除他殺。

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(中時 )