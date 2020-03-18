澳洲新冠病例總數增至逾500例。總理莫里森18日宣布國家進入「人類生物安全緊急狀態」，強調新冠疫情是該國「百年一遇」的重大危機。澳洲當局前所未見地將全球旅遊警戒升至最高等級第四級，並首度禁止公民旅行海外。

2020年才進入第三個月，澳洲人卻是度日如年。造成逾30死的野火災難2月中旬才告終，新冠疫情又席捲澳洲。目前澳洲有539例新冠確診病例，新南威爾斯省18日新增57例創單日新高，維多利亞省則新增27例，當日有1名病例死亡，死亡人數累積6人。

澳洲總理莫里森在記者會上宣布國民不可以到國外旅行的「無限期禁令」，也禁止100人以上的室內聚會。但是他堅持學校不停課，說這麼做對社會與經濟所造成的衝擊將會很嚴重，醫院也必須保持正常人力。

莫里森警告，所採取的措施將持續至少6個月。談到這場疫情大流行，他表示，「這是百年一遇的事件」，「自第一次世界大戰結束以來，我們在澳洲還沒有看過這種事。」

莫里森再度呼籲國民不要瘋狂搶購囤積民生物資，「停止不理性的行為。這麼做不但沒有幫助，而且我必須批評，這是我看過澳洲人面對危機時最差勁的反應」。

另外，澳洲第二大航空公司「維珍澳洲航空」18日宣布，即日起將逐步暫停國際航班，從3月30日開始至6月14日全數暫停，同時削減50%的國內航班運力。

(中時 )