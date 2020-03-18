羅晉、孫儷上演屋頂之吻。（WeTV提供）

羅晉劇中貼心為孫儷蓋衣服。（WeTV提供）

羅晉飾演的暖男徐姑姑深受觀眾喜愛。（WeTV提供）

孫儷與羅晉演出WeTV現代劇《安家》，網路點擊高達47億人次，攻佔超過100個微博熱搜，本週五即將播出完結篇。戲中孫儷飾演房似錦與羅晉飾演的徐姑姑終於坦承互相有好感，羅晉更牽著孫儷，對眾人官宣「她是我女友，請大家多多關照」，並上演屋頂之吻，當孫儷因家中爺爺過世打擊哭紅雙眼問羅晉：「你為什麼對我那麼好？」羅晉吻著孫儷額頭充滿了疼愛與憐惜回「因為我愛妳」，讓網友被戳中狂掉淚。

孫儷認為羅晉跟角色徐姑姑相像，「心都特別細」，只要房似錦講話都不會插話，樂意傾聽，「修養很好，對於男人是非常有魅力的」。此外，談到戲中房似錦和徐姑姑與現實生活她與老公鄧超的相處是否相同？孫儷直呼當然不一樣：「在戲裡是徐姑姑做飯給房似錦吃，在現實生活中是我做飯給鄧先生吃。」再問鄧超與徐姑姑有什麼不一樣？孫儷笑說：「鄧超會比徐姑姑更快樂一點，沒有他那麼姑姑。」

羅晉曾說孫儷飾演角色個性像水泥一樣，很硬刀槍不入。孫儷則認為自己做事情比較雷厲風行，每天開戲時，會對著鏡子唸台詞開嗓，「陪我拍戲的工作人員，都覺得我唸台詞表情嚴厲，都不敢說話。」談到房似錦角色與甄嬛相似？孫儷認為，房似錦是一個現代人，是一個就在我們身邊的人，跟甄嬛很不一樣，「若跟曾演戲的角色似曾相似，我自然會拒絕。」

最新劇情羅晉替孫儷去看病重的母親，對著未來丈母娘喊：「我非她不娶！」讓焦急倆人感情線的網友恍然大悟，「成年人談的愛是長相廝守，急不得。」孫儷透露在閱讀劇本後也詢問製作人，這倆個角色究竟什麼時候會在一起？直呼：「太慢了！」更打趣說：「房似錦與徐姑姑從頭到尾都在認認真真的『搞事業』。」

(中時 )