新冠肺炎疫情升溫，政府為了加強防疫，非本國籍一律禁止入境，形同半鎖國，觀光旅遊市場進入超級寒冬！不過，台中高山旅宿業者卻出奇招，把第二季入住的旅客當成VIP，只要現在入住，即可預訂10月以後楓葉季與明年櫻花季的房間，更祭出打折並加碼贈送福壽山門票優惠，藉此提高遊客到高山旅遊的意願。

梨山賓館副總經理林閔政指出，每年的楓葉季與櫻花季，向是梨山賓館天天客滿的旺季，房況熱絡一房難求，訂房入住不僅沒有折扣，還常常搶不到房間。

林閔政說，今年因為疫情影響，國旅風氣淡，「這時候到梨山旅行的人，都是梨山賓館最重要的貴賓」，因此梨山賓館打破往例，首度先行開放訂房給4、5、6月入住的遊客，可以立即預訂楓葉季和明年櫻花季的熱門住房，且享有平日75折、假日95折優惠，並依房型加碼送福壽山農場門票，每入住一房，可以預定2間房間。

林閔政表示，台灣目前半鎖國政策，在某種程度也代表著安全，尤其梨山是戶外空間，最適合這段時間的旅行。

此外，梨山賓館開始執行開窗計畫，客人人住當天窗戶會全部打開，入住房間打散客人不集中，即使是團體用餐的客人，也不再使用圓桌的桌菜，改為一家人共同用餐的組合套餐。林閔政說，雖然會帶來執行的不便，但就是要讓客人放心的旅行梨山。

(工商 )