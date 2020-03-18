凱基證券副董兼任代理總經理Osama Abbasi以個人生涯規劃為由請辭，18日開發金控董事會決議通過；Osama Abbasi自2019年底兼任凱基證券總座，至今僅短短3個月，而其副董一職自2019年6月起算也僅約9個月，凱基證券表示，與疫情無關，總經理一職將由前總座、現任開發金控資深副總方維昌暫時代理。

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