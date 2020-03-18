凱基證券副董兼任代理總座Osama Abbasi閃辭 20:502020/03/18 工商 方歆婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱基證券副董兼任代理總經理Osama Abbasi以個人生涯規劃為由請辭，18日開發金控董事會決議通過；Osama Abbasi自2019年底兼任凱基證券總座，至今僅短短3個月，而其副董一職自2019年6月起算也僅約9個月，凱基證券表示，與疫情無關，總經理一職將由前總座、現任開發金控資深副總方維昌暫時代理。 (工商 ) #凱基證券 #副董 #總座 #Osama #Abbasi 也許您會感興趣 推薦閱讀 權證星光大道－凱基證券 台灣50 分散風險有利布局 04:102020/03/17 證券．權證 北儒精密公司總座 拒繳5000餘萬所得稅遭管收 17:062020/03/17 社會 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 台積電員工確診新冠肺炎！ 公司強調不影響營運 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 台積電股價創5個月新低觸底？ 外資：災難在後頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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