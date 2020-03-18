20200317中天新聞 「不知有1萬4」 里長駁為補償金出國玩

兩性專家黃越綏曾是陳水扁時期的總統府國策顧問，她今(18日)在臉書談起日前新北市中和區瓦磘里里長林綺芳在記者會上為率隊前往歐洲旅遊道歉，卻坦言不知道哪裡錯了，忍不住動怒，直言「這種人恐怕只能用館長的口頭禪來對付」。

新冠肺炎疫情肆虐，瓦磘里里長林綺芳卻因為在疫情嚴峻時刻，執意率團前往西班牙、葡萄牙等地旅遊，引發爭議。對此她返國後特地召開記者會道歉，強調絕沒有為了1萬4千塊補助款出國，對於外界批評聲浪，她坦言不知道做錯什麼，出國前1、2天，西班牙才宣布二級警示。

對於里長的說法，黃越綏在臉書直言感慨萬千，她說：「國後雖然有道歉卻又強調她不知道自己到底哪裡錯了？如果沒錯幹嘛要道歉？而道歉了卻又不知道錯在哪裡？」感嘆這種人只能用館長口頭禪來對付。

更有醫護人員忍不住在文章底下留言，「身為醫護人員的我，真的覺得好累...為什麼不能共體時艱一下」。

(中時電子報)