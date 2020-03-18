大學繁星推薦放榜，善化高中學校網球代表隊選手古逸明（左）文武雙全，上台大材料工程學系。（台南善化高中提供／劉秀芬台南傳真）

大學繁星推薦18日上午放榜，台南市國立善化高中今年共推薦110人，82人上榜，上榜率達75％，再創歷年新高，本屆普通班應屆畢業生272人中已有近3分之1提早成為大學新鮮人。

此次82名上榜學生中，有27人上國公立大學，學測成績達57級分的古逸明同學，一如預期正取台大材料工程學系，熱愛網球運動的他，兄妹三人都是網球人，同時也是學校網球代表隊選手，可謂文武雙全，他表示，當時選讀善化高中，不用補習，可以打網球，讓他同時兼顧了學業與課業。

古逸明的教練安定國中主任施宏忠表示，古逸明心理素質及穩定性極佳，能夠扛下巨大的壓力並擊敗對手，所以近3年在全國、全市的比賽中也都有很出色的表現，目前也正積極備戰全中運中。

而善化國中畢業的蘇怡頻，這一次新冠肺炎並未改變其從醫初衷，以學測44級分，校排1％成為第一位進入國立陽明大學的畢業生。國中教育會考僅獲1A4B的李政德，則以校排2％，學測46級分錄取中央大學系與同學趙翊成同時成為機械人，可謂後勁十足，令人驚喜。

今年善高繁星錄取學校，涵蓋各明星大學校系，而中國、中山、高雄醫學大學相關科系在錄取名單中也沒有缺席，校方將依獎勵辦法，頒發錄取國立大學者2000~1萬元獎學金，上醫學系的同學則可獲10萬元獎學金。

(中時 )