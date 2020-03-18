行政院長蘇貞昌今天主持會議，聽取各部會報告嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興措施辦理情形。蘇揆表示，面對日趨嚴峻的疫情，此時是企業及民眾的困難時刻，政府紓困已經上路，他指示各部會降低門檻及減少程序，加速協助企業及民眾度過難關，並努力執行產業振興。

蘇揆也請行政院秘書長李孟諺、政務委員陳美伶及吳澤成，督管各部會盤點預算中應做事項及過去礙於預算未能執行的事項，在民間消費趨緩的此刻，由政府「加快、加速、加大」啟動公共支出，扮演經濟火車頭的角色。

蘇揆強調，各部會應設計一套具體訊息，例如政府懶人包、答客問或QA集等，讓企業及民眾清晰明瞭，並能快速觸及第一線提供協助的人員。此外，政府協助速度應加快，儘量減少程序及繁文縟節，並降低門檻，從使用者角度出發，在民間困難的時候，由政府開糧倉、傾一切、救人命。

針對觀光產業紓困，交通部在會中表示，入境旅行社紓困已受理44家旅行社申請，15家完成初審；停止出入團補助已受理278家旅行社、1044團次；陸團提前離境補助已受理24家旅行社，總金額332萬元。在貸款及利息補貼方面，也有43家旅館業提出申請，貸款金額近4億元。關於運輸產業紓困方面，補貼汽燃費及牌照稅部分，3月底寄發繳費單，業者無須申請；補貼計程車車輛油料部分，受理申請中，預計4月1日起提供；貸款及利息補貼部分，已與融資業者達成共識，3月底前受理。

有關財政部及所屬公股行庫的紓困振興，財政部表示，在自辦方案方面，企業戶既有貸款展延核准136戶49億元，新增貸款核准415戶6.95億元；個人戶既有貸款展延核准84戶7.49億元，新增貸款核准3戶125萬元，信用卡緩繳核准105件。

金管會指出，已在3月15日要求各銀行配合各部會的紓困振興貸款措施，截至3月16日為止，已受理包括舊貸續約、營運資金貸款及振興貸款等案件共117件。

農委會表示，農業紓困貸款方面，自今年3月13日至3月18日，已受理18件，其中新貸案件3件、金額2000萬元，舊貸免息10件、金額1億4828萬元，展延案件5件、金額1億6184萬元。

(中時 )