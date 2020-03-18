大陸國家主席、中共中央總書記習近平今日召開政治局常務委員會議時指出，在全國上下和廣大人民群眾共同努力下，全國疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復，但也面臨境外疫情擴散及其對世界經濟產生不利影響的問題。國內疫情反彈風險依然存在，特別是國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加。

據《新華社》報導，習近平3月18日召開政治局常委會會議分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟形勢，研究部署統籌抓好疫情防控和經濟社會發展重點工作。他指出，全國疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復，疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，但是也面臨著不少新情況新問題，特別是境外疫情擴散蔓延及其對世界經濟產生不利影響，也給中國大陸疫情防控和經濟發展帶來新的挑戰。要準確把握國內外疫情防控和經濟形勢的階段性變化，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。

習近平強調，在充分肯定我國疫情防控工作成績的同時，要清醒看到國內外疫情形勢的複雜性和嚴峻性。湖北和武漢醫療救治、社區防控和後續工作任務依然艱巨繁重，其他地區人員流動和聚集增加帶來疫情反彈風險依然存在，特別是國際疫情快速蔓延帶來的輸入性風險增加。要加強疫情防控國際合作，同世界衛生組織緊密合作，加強全球疫情變化分析預測。

會議強調，要科學精準做好重點地區疫情防控工作，繼續加強醫療救治，努力提高治癒率、降低病亡率。要完善社區防控措施，有序擴展無疫社區居民活動空間。武漢市要逐步推進復工複產，湖北省其他地區要穩妥有序解除管控措施。

會議要求，要落實外防輸入重點任務，完善資料共用、資訊通報和入境人員核查機制，航空運輸、口岸檢疫、目的地送達、社區防控要形成閉環。

會議指出，受國內外多種因素影響，當前我國經濟下行壓力持續加大。各級黨委和政府要加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，積極有序推進企事業單位復工複產，努力把疫情造成的損失降到最低限度，要以省域為單元推動經濟社會秩序恢復。

(中時電子報)