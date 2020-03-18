市府團隊來訪，智邦科技展示線上視訊會議暨遠距實境模擬操作。（邱立雅攝）

新冠肺炎確診人數持續增加，目前全球突破7萬，台灣也已有上百確診案例，並持續增加中，顯現防疫工作嚴峻。新竹市政府率團與竹科管理局長王永壯、竹科同業公會祕書長張致遠等人到智邦科技視察防疫成果。王永壯稱園區內廠商必要的出差還是會成行，但回台一定會嚴格遵守隔離與檢疫措施。

智邦科技近期開始在廠區入口處外，架起3處隔間的戶外帳篷，並擺設桌椅，讓客戶、供應商等訪客在戶外洽談公事，既方便又通風，也降低員工被感染的風險。另外，廠區大樓入口處設置乾洗手及紅外線體溫量測設施，並要求訪賓戴上口罩及填寫健康調查表，市長林智堅更體驗了線上視訊會議暨遠距實境模擬操作系統，他大讚智邦科技積極的防疫作為可以做為其他企業學習的典範。

林智堅表示，台灣竹科是全球重要科技重鎮，在資通網路的設備上都領先全球，因為防疫需求，許多工作需遠距、異地辦公，此次藉由參訪與分享，看到台灣科技的創新，同時在未來防疫上也看到可藉由科技來共度難關。

王永壯則表示，科學園區是帶動高科技產業引擎，對防疫重視，近期有邀請專家來談防疫措施跟企業持續營運方法，同時邀請不同領域產業公司來分享防疫作為，給其他公司來參考。

目前園區廠商推動在宅工作或是分兩班工作，把各個作業線人員分批上班，避免聚集，王永壯表示，若是海外出差的話，必要條件下的行程還是會出去，但是回來嚴格遵守隔離措施，基本上現在出差人數減少很多。

(中時 )