新冠肺炎疫情橫掃全球，尤其近日自歐美等境外輸入確診案例暴增。新北市長侯友宜則認為，除了師生，其他民眾確實都應暫停出國旅遊，本報對此舉辦投票「請問你是否同意，為了防疫，全民都應暫停出國旅遊？」截稿為止，高達92.91%的網友對此表示同意。

《中時電子報》18日針對新冠肺炎疫情橫掃全球，進行網路投票，「為了防疫，你同意全民是否都應暫停出國旅遊？」截稿為止，有92.91%(1154票)的網友表示同意；6.92%(86票)則表示不同意；另0.16%(2票)的網友表示不知道/無意見。

新冠肺炎疫情橫掃全球，目前高中職以下校園師生已暫時禁止出國，我指揮中心指揮官陳時中也呼籲，一般民眾若非必要，最好暫時不要出國旅遊。但也有人認為禁止民眾出國有違憲之虞。而一向強調「超前部署」的新北市長侯友宜則認為，除了師生，其他民眾確實都應暫停出國旅遊，並要求新北里長暫時都勿出國，另建議蔡英文總發布緊急命令，採取強悍有利的防疫作為。

(中時電子報)