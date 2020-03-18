黃橙橙的金條，因為有通用保值的功能，因此對多數人來說都有一定的誘惑。詐騙集團竟盯上一對財力雄厚的夫妻，騙說有250公斤的黃金被卡在海關，需要清關費用，第一次順利得手20萬後，食髓知味，一下藉口說費用不太夠，一下改口說因為是迦納女外交官協助攜帶入境，只要再繳納費用，就能拿到黃金，就這樣2年多來，夫妻匯款107次，總共891萬，卻都沒看到黃金，這才發現遇上詐騙集團。

刑事局說，過去很多愛情詐騙，都是利用包裹被卡在海關，需要清關費用，一點一滴誘騙被遠距「愛情」衝昏的熟女、富婆受騙上當。

這起長達2年的詐欺案，涉案的2名嫌犯就是透過關係認識受害夫妻，知道他們財力雄厚，就藉口說有250公斤的黃金被卡在海關，都已經拿到清關證書等等的文件，需要清關費用，夫妻兩人不疑有他，直接匯款20萬，以為可以輕鬆賺回40萬。

但犯嫌發現幾句話就能得手20萬，食髓知味，一下藉口這要透過外交手提行李入境，一下又說這得透過迦納女外交官協助，保證獲利3300萬….各種理由，讓受害夫妻信以為真。

就這樣夫妻兩陸陸續續匯了107次，一共891萬3000多元，發現從頭到尾沒見到黃金，才懷疑遇上詐騙集團，報警循線逮捕2嫌到案，庭訊時被告還說自己也有投資，怎會騙人，只是檢察官不採信，還是將兩人通通以加重詐欺取財罪起訴。

(中時電子報)