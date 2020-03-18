新冠肺炎疫情持續擴散，美股從2月19日歷史高點開始崩跌後，至今跌幅已超過30%，然而，對於全球經濟影響似乎才剛開始，就有外媒報導，美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）也難逃這場災難，根據估算，這次巴菲特總共損失約800億美元(約2.4兆元新台幣)。

巴菲特透過價值投資法，並以其所掌管的控股公司「波克夏海瑟威」（Berkshire Hathaway）收購具有潛力被低估價值的公司，但在面臨全球股災，價值投資法還有獲利空間嗎？

美國聯準會(Fed)上周日緊急降息4碼，因應新冠肺炎疫情對經濟所帶來的衝擊，但美股卻在周一創下1987年以來最大單日跌幅，美股短短1周更是出現3次熔斷，恐慌情緒急速在市場蔓延開來。

據《GuruFocus》指出，美股自2月19日歷史高點開始，巴菲特股票投資組合損失了800億美元、跌幅約32%，分別為蘋果的199.5億美元、199.5億美元132億美元以及可口可樂的58億美元。若從今年初以來計算，巴菲特投資組合損失713億美元、跌幅約29％。

巴菲特先前接受外媒訪問也坦承，面對近日股市暴跌，主要是受到新冠肺炎疫情以及國際油價暴跌「左右夾擊」，直言活著89年以來，也是第一次經歷到這種事情，如今美股走勢不像1987年股災，但屬於相似的情況，恐慌情緒更是逼近2008年金融危機。

(中時電子報)