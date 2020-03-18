台灣高鐵（2633）董事會通過配發1.22元現金股利，優於前一年度的1.12元，股利配發率高達85.9％，創掛牌以來新高，以最新收盤價計算，殖利率4.38％。

受惠運輸量能穩定成長，台灣高鐵去年稅後淨利80.1億元，創歷史次高，每股稅後盈餘（EPS）1.42元，公司18日董事會決議通過擬配發1.22元現金股利，換算現金股利配發率近86％，大手筆配息，同時也是台灣高鐵配發股利以來的新高紀錄，股利連續三年提升。

台灣高鐵日前公布自結獲利，今年2月稅前獲利6,516萬元、月減93.62％，累計前2月稅前淨利10.86億元，EPS 0.19元，主要衰退原因受新冠肺炎疫情干擾，根據台灣高鐵公布數據，2月旅客人次下滑至396.84萬。

台灣高鐵近期股價頻頻下修，18日下跌2.11％，收在27.8元，創近一年半新低，以最新收盤價計算，現金殖利率達4.38％。觀察其賣股壓力大多來自外資調節，今年以來減碼2.31萬張，累計持股庫存僅剩79.85萬張，跌破80萬整數大關。

(工商 )