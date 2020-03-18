在2018年10月推出改採USB Type-C充電連接埠的第三代iPad Pro系列後，蘋果（Apple Inc.）稍早前透過更新官網，推出全新可搭配全新巧控鍵盤（Magic Keyboard）的第四代iPad Pro。目前蘋果台灣官網尚未公佈開賣日期，而價格已經出爐，11吋iPad Pro Wi-Fi 機型售價 NT$25900起、12.9 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價 NT$32900 起，11吋、12.9吋巧控鍵盤則是NT$8900、NT$10400，皆有提供更優惠的教育價。

蘋果稍早前透過更新官網發表第四代 iPad Pro。iPad Pro 現在配備 A12Z 仿生（Bionic）晶片，加入超廣角相機與錄音室等級麥克風，以及突破性的光學雷達掃描儀，可提供尖端創新的深度感測功能，以達成更多專業級工作流程，以及對專業級照片與影片 app 的支援功能。光學雷達掃描儀，以及專業級相機、動作感測器、專業級效能、專業級音訊、Liquid Retina 顯示器與強大的 app，讓新一代iPad Pro 成為最佳的擴增實境 (AR) 裝置之一。

有了 iPadOS 13.4（預計3月24日推送更新），蘋果為 iPad 帶來了觸控式軌跡板支援，進而為顧客提供與其 iPad 互動的全新方式。觸控式軌跡板支援已針對iPad 完全重新設計，而不是複製 macOS 上的體驗。當使用者在觸控式軌跡板上移動手指時，指標會優雅地轉換，以突顯使用者介面元素。觸控式軌跡板上的多點觸控手勢可讓使用者不需抬手，就能快速輕鬆地操控整個系統。

新一代iPad Pro 透過全新 A12Z 仿生晶片再一次提升了效能。A12Z 仿生中的八核心 GPU，以及增強的散熱架構和經過調校的效能控制器，為 iPad Pro 帶來了 iPad 歷來最高的效能。結合 8 核心 CPU 與功能強大的神經引擎 (可支援下一代 app)，提供亮眼效能。透過可持續最長達 10 小時點的出色電池續航力、更快速的 Wi-Fi 連線能利與更快 60% 的 4G LTE Advanced，可支援比任何其他平板電腦更多的頻段，使客戶能全天保持生產力與創造力。

全面延伸的 Liquid Retina 顯示器 (備有 11 吋及 12.9 吋兩種尺寸)，是先進的行動顯示器。它具有 P3 廣色域支援，使顧客可以生動逼真的細節觀看照片、影片、app 與各種遊戲。ProMotion 自動適應更新率技術可將顯示器的更新頻率自動調整最高達 120 Hz，以提供超順暢的捲動與反應速度。無論客戶在哪裡使用 iPad Pro 或如何與 iPad Pro 互動，「原彩」顯示技術、高亮度與抗反射鍍膜提供所有其他行動裝置上所無法呈現的出色觀看體驗。

第四代iPad Pro 主相機升為雙鏡頭，是1200萬畫素加上 1000 萬像素超廣角相機。並非如外傳的升級如iPhone 11 Pro的三鏡系統。（摘自蘋果官網）

新iPad Pro 升級雙主相機，包含 1200 萬像素廣角相機，可拍攝出色的照片與 4K 影片，以及全新的 1000 萬像素的超廣角相機，可變焦縮小兩倍，拍攝更寬廣的視野。加入第二部相機會使照片和影片的可能性加倍，進而實現不同的視角與多部相機的使用，改寫了創意專業人士的遊戲規則。iPad Pro 現在配備五個錄音室等級麥克風，以捕捉超純淨的音訊與最無噪音干擾的諸多細節，並透過四揚聲器音訊呈現身歷其境的音質體驗，無論如何握持，均會自動針對任何方向加以調整。結合了專業級相機、專業級音訊及大型顯示器，使 iPad Pro 成為一個多才多藝的行動工作室，可供包括影片製作人員、影片專業人員、podcast 錄製者與其他的內容創作人員使用。

新一代iPad Pro具備突破性的光學雷達掃描儀，可在行動裝置上展現前所未有的功能。光學雷達掃描儀可測量周圍物體的距離，最遠可達 5 公尺，適用於室內及室外，並奈秒速度的光子等級運行。iPadOS 中的全新深度架構結合由光學雷達掃描儀所測量的深度點、相機與動作感測器的資料，並透過 A12Z 仿生上的電腦視覺演算法增強，以更詳盡地了解場景。這些元素的緊密整合，為 iPad Pro 帶來全新等級的 AR 體驗。

每款現有的 ARKit app 都會自動取得立即的擴增實境物體置入功能、更進步的動作擷取與人物遮擋功能。開發人員使用具備場景幾何 API 的 ARKit 最新更新，盡情展現前所未見的全新情境。

光學雷達掃描儀讓「測距儀」app 功能進一步提升，使其能更快速且更輕鬆地自動計算某人的身高，同時會自動顯示實用的垂直與邊緣引導線，讓使用者能更快速且準確地測量物體。「測距儀」app 現在還具備「尺標顯示方式」，可進行更精細的測量，並可讓使用者儲存所有測量的列表並搭配截圖，以供日後使用。

iPadOS 13.4 讓 iPad 首度支援觸控式軌跡板，提供更自然的打字體驗，為寫作和選取文字、使用試算表和專業工作流程等作業，帶來更高的精準度。專為 iPad 觸控優先體驗而設計的游標會以圓圈呈現，可突顯使用者介面元素、文字欄位，以及「主畫面」和 Dock 上的 app，讓使用者能清楚看出可以點按的內容。觸控式軌跡板流暢的手勢功能，能輕鬆在 app 間切換、使用 app 切換器，也能在「滑動置前」內啟用 Dock、「控制中心」與各個 app。

iPadOS 的觸控式軌跡板支援功能，是專為搭配顧客所用的眾多 app 而設計。在 Safari 的網頁上及「照片」的照片圖庫中順暢捲動；在「備忘錄」中精準地編輯文字；並在「郵件」裡快速查看和整理電子郵件。iPad 搭配觸控式軌跡板，帶來稱心如意的使用體驗。大多數的第三方 app 能完全維持現狀運作，而開發者也能利用新的 API 在 app 內進一步提供獨特的使用體驗。Apple 的 iWork 生產力 app 套件 Pages、Numbers 和 Keynote 即將獲得更新，能充分發揮觸控式軌跡板的功能。

適用於 iPad Pro 的巧控鍵盤配備觸控式軌跡板，可提供歷來 iPad 上最出色的打字體驗。（摘自蘋果官網）

第四代iPad Pro可適用的周邊，則包含原本的第 2 代 Apple Pencil與更新的鍵盤式聰穎雙面夾，現在更加入全新的巧控鍵盤。巧控鍵盤以磁力連接 iPad Pro，透過懸浮式設計展現絢麗的「多點觸控」螢幕，不論在膝上或桌上都有出色表現。獨特的懸臂式鉸鏈，可順暢自如地調整觀看角度，最高可達 130 度。巧控鍵盤的攜帶式和保護性設計，提供具備背光按鍵的全尺寸鍵盤和 1 公釐鍵程的剪刀式結構，為 iPad 帶來最佳的打字體驗。巧控鍵盤具備 USB-C 直通充電功能，讓 iPad Pro 能空出 USB-C 埠給外接硬碟或顯示器等配件。

第四代iPad Pro提供銀色以及太空灰色的選擇，11 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價 NT$25,900起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$30,900起；12.9 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價 NT$32,900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$37,900 起。 儲存容量共128GB、256GB、512GB、1TB四種容量，最低儲存容量為128GB。適用於 11 吋 iPad Pro 的巧控鍵盤，售價 NT$8,900，適用於 12.9 吋 iPad Pro 的巧控鍵盤售價 NT$10,400。台灣官網目前都已上架第四代iPad Pro與巧控鍵盤，但是尚未開賣。據了解，全新的巧控檢盤也可用於2018年10月發表的第三代iPad Pro，而舊款的聰穎鍵盤、聰穎鍵盤雙面夾將無法適用於第四代iPad Pro。

(中時電子報)