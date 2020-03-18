台中市府都局長黃文彬因兒子從美國返台發燒住院，他今天下午馬上請補休假，明天起到30日居家辦公。（盧金足攝）

新冠肺炎升溫，中央流行疫情指揮中心宣布，19日起，新增包括美國華盛頓、紐約及加利福尼亞等三個州，旅遊疫情建議都升到第3級「警告Warning」，台中市府都發局長黃文彬在美國就讀高中的兒子返台發燒，為避免防疫疑慮，今天下午自行向市府請補假3個小時，明天市議會要舉行臨時會，由副局長代理出席備詢，這12天他採居家辦公方式，處理市府公文，黃文彬表示，「為了安心起見，自己拉高防疫，絕不能有任何萬一發生」。

黃文彬說，兒子在美國讀高中，因學課停課改為線上教學，因為兒子已申請錄取美國康乃爾大學，所以先行返台灣，兒子17日回台後，因為有發燒情況，他昨天下班很晚，碰到兒子子時，兩人都戴口罩，而且保持一定距離，立即送發燒的兒子住院，目前正待檢疫結果。

黃文彬說，兒子在美國時，他們即一直提醒防疫，所以這趙航程自波士頓搭機取道芝加哥，終於回到台灣，全程都有佩戴N95的醫療口罩，兒子特別針對長途飛行可能會上廁所，所以一路上不進食不喝水，回到台中的家後，衣物馬上清洗，也因為有發燒情況，家人不敢大意，馬上住院診治，也做新冠肺炎檢疫。

今天下午市府針對明天要舉行「台中居家檢疫替代所」記者會，先行舉行內部會議，黃文彬今天下午已先向人事處請3小時補休，明天起到30日共12天，以自主管理，採居家辦公方式，可以和局內進行視訊會議，也會看議會直播，掌握議會的情形。

黃文彬表示，他本來今天下午在逢甲大學的課程，即是用視訊教學，對學生課程沒有延誤，明天起到30日的在在家辦公，不妨礙都發局的業務，防疫如同作戰，向市長盧秀燕報告在家辦公，也是市府剛測試視訊辦公的作業，馬上可以上線。

新聞局長黃國瑋表示，黃文彬很有防疫概念，自我拉高防疫格局，為了市府的防疫，自己不敢掉以輕心。

(中時 )