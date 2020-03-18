賴姓女子疑被洪姓男友及吳姓友人連開3槍打死，難過的是，賴女上月28日與男友，要幫男友慶生開心出遊，還在臉書留言「其實你沒有外面說的那麼糟糕」。結果卻是在男友生日當天慘死它處，令人唏噓不已。

賴女上月底和3月1日出生的男友，選擇到屏東、小琉球遊玩，要開心幫男友慶生，希望創造美好回憶。賴女2月28日凌晨，還在臉書開心打卡「其實你沒有外面說的那麼糟糕」，同日下午還寫「某先生答應我的事情沒做到開除...」，底下還有不少好友按讚，還留言「要幸福唷！」

(中時 )