才在臉書放閃 女為男友慶生出遊深夜卻遭處死 21:112020/03/18 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴姓女子疑被洪姓男友及吳姓友人連開3槍打死，難過的是，賴女被殺死那天，正是男友生日，賴女還在臉書幫男友慶生。（摘自臉書／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賴姓女子疑被洪姓男友及吳姓友人連開3槍打死，難過的是，賴女上月28日與男友，要幫男友慶生開心出遊，還在臉書留言「其實你沒有外面說的那麼糟糕」。結果卻是在男友生日當天慘死它處，令人唏噓不已。 賴女上月底和3月1日出生的男友，選擇到屏東、小琉球遊玩，要開心幫男友慶生，希望創造美好回憶。賴女2月28日凌晨，還在臉書開心打卡「其實你沒有外面說的那麼糟糕」，同日下午還寫「某先生答應我的事情沒做到開除...」，底下還有不少好友按讚，還留言「要幸福唷！」 (中時 ) #男友 #慶生 #打死 #臉書 #留言 也許您會感興趣 推薦閱讀 新店隨機殺人案 廢死聯盟PO戲劇台詞再犯眾怒 12:042020/03/15 社會 真男人兌現承諾！王世堅蘭嶼跳海興奮喊YA 02:562020/03/16 政治 「去死」女韓粉指陳菊貪污 判賠25萬臉書道歉 10:312020/03/16 社會 里長揪團遊歐領補助！臉書打卡「升級商務艙」網一看譙翻 21:312020/03/16 生活 微軟臉書等美科技業合作 打擊新冠肺炎不實資訊 11:452020/03/17 國際 臉書怒斥廢死議題 曹西平嗆：殺人就是唯一死刑 12:522020/03/17 娛樂 蔡英文「在臉書」 說話了 ：非常時期 國境管制升級 13:502020/03/18 政治 補貼防疫期額外開銷 臉書發給每位員工3萬元 16:582020/03/18 國際 斗六清泉灣泳池經營爭議 股東臉書互嗆 15:452020/03/18 社會 臉書砸1億美元協助小商家度難關 每位員工發1千美元 17:512020/03/18 財經 社會熱門新聞 社會10點檔》台大女初戀軍官之子 慘遭分屍7袋 剃光頭埋花園 - 社會 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 社會10點檔》父慘死託夢次子「真相等3個月」…98天後驚爆哥買凶殺父「藏屍冰櫃案」 - 社會 才在臉書放閃 女為男友慶生出遊深夜卻遭處死 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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