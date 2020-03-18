新冠肺炎疫情全球擴散，為防疫情影響我國經濟產業及民生需求，移民署南區事務大隊台南市第二服務站結合善化區衛生所及善化天主堂，近日前往台南科學園區中大型移工宿舍進行生活關懷及提供衛教訊息。

「病毒不分國籍，防疫不分您我」，移民署提醒移工朋友，近期自國外回台者應做好自主健康管理或配合居家檢疫，有異狀時應主動通報1922專線，並告知醫護人員相關旅遊史及接觸史，防疫時期請盡量以視訊和家人朋友聯繫，減少病毒傳播。

服務站人員除以多國語言海報及同步口譯示範正確洗手方式，也說明戴口罩的祕訣「開、戴、壓、密」和正確脫口罩三步驟「從耳帶取下口罩，外層向內摺並包起來丟棄，最後一定要洗手避免前功盡棄。」

至於移工是否了解口罩實名制購買方式，移工表示，「因為社群網路發達，大部分人都有透過不同管道接收到目前政策，以前放假出去玩，現在放假買口罩，為了自己和他人的健康我們都樂意配合。」

為避免失聯移工成防疫破口，此次加強宣導自行到案機制，透過移工間的資訊流通，鼓勵失聯者盡速到案返國；由於善化天主堂長期致力移工關懷，是許多外籍人士的信仰中心，如有失聯移工卻步的話，也能求助天主堂神父及修女陪同到案。

服務站主任陳南翰表示，防疫期間歡迎至移民署網站「境管措施及防疫專區」閱覽最新消息，或撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線：0800-024-111，也可以致電各縣市服務站洽詢入出境及證件相關問題。

(中時 )