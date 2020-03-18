劉艾立（Erika）推出新單曲〈我想買可樂〉，日前拍攝MV，現場打造的有如好萊塢電影《惡靈古堡》，畫面充滿著殭屍末日感，Erika先是化身末日倖存者尋找糧食並為了生存拿槍狙擊殭屍，然而最後卻仍躲不過攻擊因此被「同化」。

Erika化上「青筋妝」及戴上全黑瞳孔放大片不計形象扮演詭異喪屍跳舞，讓她興奮地直呼過足戲癮，並笑說：「覺得好像真的拍了部電影，過程很好玩也很刺激；最後跟殭屍一起跳舞的時候也有種體驗當了『唱跳歌手』的感覺，讓我突然想學跳舞！」

他們當天從早上6點到中午12點耗費了整整六個小時，而故事尾聲同樣變成殭屍的Erika，也為此在臉上、身體皮膚上都化上了青筋暴露的殭屍妝，不僅如此，為求「驚悚感」，化妝師甚至為了把眼白遮住，讓Erika強忍不適的戴上全黑的瞳孔放大片，儘管Erika戴瞳孔片戴到已經「眼淚直流」，敬業的她卻沒有任何一絲抱怨或疲態，反而帶著妝容到處作勢嚇人，開心的說這是她第一次在自己的MV裡化特殊妝，也笑說自己為戴瞳孔片而把近視眼鏡拿掉什麼都看不到，因此看似「無神」的眼神恰好十分到味。

(中時 )