新冠肺炎疫情險峻，近日世界衛生組織（WHO）警告，民眾若是有新冠肺炎的症狀出現，就不應該自行服用抗發炎藥物布洛芬。

根據外媒報導，世界衛生組織發言人Christian Lindmeier在17日向記者透露，雖然目前沒有任何證據顯示，消炎藥物和死亡率的增加有關，但他也補充說明，專家最近已經開始著手調查中。

Christian Lindmeier建議，在沒有醫師的建議下，民眾自行服藥時應該選擇acetaminophen（又稱乙醯胺酚、普拿疼）止痛藥，而避免服用布洛芬。

法國衛生部長推特發文。(摘自推特)

事實上，布洛芬是台灣人常用的藥物，在藥局裡很容易可以買到，台灣旅客到日本時常買的止痛藥也含此一成分。

法國衛生部長Olivier Véran上周六才在推特上警告，消炎藥物像是布洛芬等等，有可能會使新冠肺炎症狀加劇，不建議在沒有醫師的指示下服用，若有發燒症狀，建議先在醫師指示下服用普拿疼，但也別服用過量否則會傷害到肝臟。

(中時電子報)