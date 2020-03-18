新冠肺炎台灣確診人數突破100例，目前死亡1人、治癒22人。但其中案54例的男子被爆騙公司國內旅遊，結果是跑到日本去玩，回來還沒有自我健康管理，繼續趴趴走結果確認陽性確診。現有名嘴爆料傳他回台後還去夜店跑趴玩三天，甚至去的都是知名夜店，讓一旁的女性名嘴表示「台北型男圈要小心了」。

名嘴陳東豪爆料盛傳案54例愛社交愛跑夜店，回台後還連跑三天夜店。（圖／翻攝自youtube）

案54受到網友討論最多，先去泰國又去北海道，一經確診後合租的室友與公司同事都需要隔離，名嘴陳東豪在《關鍵時刻》節目上爆料，案54讓台北金融圈一度亂成一團，但更可怕的是由於他是位年輕男子，加上又傳出他愛跑夜店愛社交，回台後甚至連跑三天夜店，讓網友都相當訝異。

姚惠珍表示案54去的夜店型男比例相當高。（圖／翻攝自Youtube）

名嘴姚惠珍更加碼爆料，除了案54的生活圈外，連室友和女友們都相當驚慌，甚至他去的那幾間夜店有一間她也過，是台北市相當知名的夜店，更表示當中型男比例相當高，穿著都很輕薄，每個都六塊肌，所以她也警告如果他真的有去這個夜店的話那「台北型男圈要小心了」。

【關鍵時刻】名嘴爆料案54回國還去夜店玩三天

(中時電子報)