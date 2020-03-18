香港驚傳新冠肺炎確診個案所飼養寵物狗，曾驗出低程度感染，並已過世，引發震驚。中檢偵辦網路假疫情訊息，林姓男子今年初在網路散播「豺傳狗、狗傳人」等謠言，日前被依違反《傳染病防治法》予以緩起訴，是否據香港個案可能翻案？檢方18日表示，並無代表性單位認證「人狗互傳」，且林男所散播的其他內容並無可靠來源，也未經查證，已涉違法。

疫情全球延燒，疫情假訊息及謠言在網路滿天飛，林姓男子在2020年1月22日在臉書轉貼「據最新研究發現，這次新型肺炎病毒傳播途徑是華南海鮮巿場進口的豺，傳給附近的狗」，「狗傳狗，狗傳人」，「狗不生病，人生病。人生病後又傳給狗，循環傳染」，「據試驗，帶有病毒的狗周圍30米內屬高風險傳染區，十米之內帶口罩沒有作用」，「一定要遠離狗」等內容。

台中地檢署日前依林男違反《傳染病防治法》，予以緩起訴處分，期間1年，並捐公庫3萬元、接受法治教育2場次。而香港18日傳出新冠肺炎確診個案所飼養寵物狗，曾驗出低程度感染，且已過世，引發新冠肺炎病毒是否有「人狗互傳」疑慮，而林男據此是否有翻案的可能。

針對香港案例，香港漁農自然護理署以該個案飼主拒絕愛犬解剖驗屍，並無法證實狗是否因新冠肺炎過世；而農委會也說明指出，目前並無寵物感染或傳播新冠病毒證據，呼籲民眾勿恐慌，不要遺棄寵物。

台中地檢署防疫處理小組執行秘書、檢察官張桂芳表示，新冠肺炎病毒是否有可能「狗傳人」、「人傳狗」，必須有代表性單位來認定，且目前尚無法證據可確定新冠肺炎病毒會人狗互相感染。

此外，有檢察官指出，林男在有3千多名好友的臉書散播「據試驗，帶有病毒的狗周圍30米內屬高風險傳染區，十米之內帶口罩沒有作用」等訊息，並無可靠的資料來源及未經查證，屬於疫情謠言均違反《傳染病防治法》的特別法《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》。

(中時 )