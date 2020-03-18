國民黨立委吳斯懷爭議不斷，還稱還是想進國防外交委員會。台北市議員王世堅直言，吳斯懷和「LULU立委」張育美表現荒腔走板，引發台灣社會的情緒化，這會影響到罷韓行動。

王世堅在政論節目《新聞面對面》中認為，如果國民黨任由吳斯懷在立法院荒腔走板下去，國民黨就等著跟吳斯懷一起沉淪，還會惹怒整個台灣社會情緒，這也會影響到罷韓。本來罷韓就等著高雄人來決定，可是如果吳斯懷或「LULU立委」張育美這麼荒腔走板，國民黨還不切割、不譴責他們，甚至不乾脆把吳斯懷換掉，是會惹起台灣社會的情緒化。

秦慧珠回應表示，除非吳斯懷自己請辭，或者被國民黨開除黨籍，否則沒有辦法換掉他。吳斯懷是民進黨的提款機，這是一個無可奈何的事情。今天要江啟臣要吳斯懷開除黨籍，還是叫吳斯懷自動請辭，這都是做不到的事，只能去面對這個問題。至於張育美，她也沒有那麼差，她有醫療長照方面的專業，只是對質詢的遊戲規則方式不熟悉，將來若能多談一些長照、醫療、老人福利，就可讓大家對她有一個新的評價。

(中時電子報)