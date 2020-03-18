蔡正元。（黃福其攝）

大陸傳出軍事科學院軍事醫學研究院院士、女少將陳薇領銜的科研團隊，成功研制出重組新冠疫苗，進入臨床測試。前國民黨副祕書長蔡正元在臉書發文，簡介陳薇如何棄文從軍，研發SARS干擾素、伊波拉病毒疫苗，以至新冠疫苗。他意有所指強，「重要的是，陳薇沒有被吹捧成神，不像某幾個人，不過就做了很初步的事，就大肆造神。」

蔡正元說，陳薇3月16日宣布製成冠狀病毒疫苗，正式進入臨床測試；從1月26日陳薇被交付任務進駐武漢，1月28日做出快篩劑，3月3日疫苗研發突破。

他說，陳薇是清華大學高材生，畢業時棄藥廠高薪，也放棄獎學金不出國，應軍隊號召棄文從軍，專研韓戰時的士兵疫情，成為大師級的病毒剋星。

「當年清秀可愛的清華生，如今成為救世活菩薩。」蔡正元說， 2003年陳薇發明SARS干擾素，作為醫療人員的噴鼻劑，使用者無人感染。 2014年陳薇成功，發展伊波拉病毒疫苗，也是世界首發。

蔡正元強調，陳薇已親自施打冠狀病毒疫苗，期待臨床實驗成功。重要的是，陳薇沒有被吹捧成神；不像某幾個人，不過就做了很初步的事，就大肆造神。

(中時 )