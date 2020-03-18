新冠肺炎（COVID-19）疫情今日（18日）狂增23例確診，台灣確診新型冠狀病毒人數首達三位數。醫師謝宗學感到遺憾表示，看到許多人在這時期因為「貪玩」，選擇讓國家來承擔後果。謝宗學呼籲國人要做好7點防疫措施，並指出台灣會不會真的面臨「全境擴散」，接下來的28天是危急存亡關鍵期。

今指揮中心記者會中一次宣布23例新確診病例，讓台灣在短短4天內暴增了47例確診數，國內累機確診一口氣來到100例。中山醫學大學小兒急診醫師謝宗學在個人臉書直言接下來就是「毀滅倒數 28 天」，國民的健康正面對著恐怖的威脅。

謝宗學點出，新增的病例中大多數都是境外移入，扣除掉就學和因公出差的因素後，「出國旅遊」佔了絕大部分，因為這些人的貪玩，恐造成巨大的防疫破口，並讓國家付出巨大的成本。儘管指揮中心今宣布自19日0時起，非本國籍者不得入境，凡入境人是揭需居家簡疫14天，但謝宗學指出，該擔心的是這之前入境的人。

謝宗學直言，這些境外移入中，「出國旅遊」佔了絕大部分，因為這些人的貪玩，恐造成巨大的防疫破口，並讓國家付出巨大的成本。（本報系資料照／范揚光攝）

他分析，從3月4日到15日自國外回來的台灣人有 1 萬多人，這些人和其接觸者是重點監測對象，而往後的28天更是台灣防疫成敗重要的關鍵時期。謝宗學表示，「前14天是觀察返台者是否染病，後14天是觀察其接觸者是否染病」。但相關牽涉的人數量龐大，非常容易爆發大規模社區感染，將考驗台灣所有防疫人員和醫事人員的承受能力。

謝宗學再次強調，因為部分國民的「貪玩」，讓沒有出國的人也需共同承擔起感染的風險，所以在這關鍵的28天內，全民都居做好疫情戒備，並列出7點呼籲民眾務必落實：

1.曾於3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境的民眾（皆含轉機），配合居家檢疫，請儘速向居住所在地之鄉/鎮/市/區公所通報（電話可至各縣市政府網站查詢），或撥打各縣市1999 專線通報，由公所民政人員進行居家檢疫健康關懷。

由於境外移入相關牽涉的人數量龐大，非常容易爆發大規模社區感染，將考驗台灣所有防疫人員和醫事人員的承受能力。（圖／美聯社）

2. 出國返台者的親朋好友，14 天內絕對不要接近這些可能染病者。

3. 請需要居家隔離的人乖乖待在家中不要出門趴趴走。

4. 若發現應居家隔離者在外趴趴走，請勇於舉報。

5. 每個人做好個人衛生，戴口罩、勤洗手，不到人潮擁擠的地方。

6. 身體不舒服，戴上口罩，儘量不上班、不上課。

7. 所有大型集會活動都應該停止舉辦。

謝宗學態度嚴肅，強調台灣距離疫情全境擴散「真的只有一線之隔而已！」在這危急存亡的28天，盼大家能齊心盡力做好防疫，毀滅倒數真的很危險、很關鍵。

(中時電子報)