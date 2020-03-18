長科*（6548）18日召開董事會，會中通過經會計師核閱之2019年合併財務報告、下半年盈餘分配等重要議案。由於長科*去年實施面額變更，故以每股面額1元計算的2019年全年度現金股息為每股1.24元；如以還原每股面額10元的舊股數計算，則每股現金股息相當於12.4元，全年配息率為72％。

長科*去年股東會通過修訂公司章程，決議股票面額變更事宜，由原本10元面額變更為1元，為國內第一家適用彈性面額股票制度的上櫃公司，也因此將股票名稱長科加註*變成長科*。特別提醒的是，長科*在變更面額後，發行股數增加為364,131,050股，為原先股數的10倍。因此，長科*2019年的財報和股息皆以新股數作為計算基準。

在新股數為計算原則下，長科*董事會通過2019年全年每股擬配發現金股利為1.24元；如以每股面額10元的舊股數計算，則每股現金股息相當於12.4元。其中，因長科*去年股東會決議得每半年分配盈餘，上半年0.34元現金股息已於今（2020）年1月15日發放完畢，董事會通過下半年每股將配發現金股利0.9元。會中也決議6月16日召開股東會。

長科*董事會亦通過2019年第四季財務報表，其中，第四季營收為24.42億元，較上季減少1％，但比去年同期增加6％；單季毛利率為18％，比上季上升1個百分點，比去年同期上升1個百分點；第四季歸屬母公司淨利為1.56億元，比上季減少15％，較去年同期減少10％；以每股面額1元的新股數計算，長科*單季稅後EPS為0.44元；如以每股面額10元的舊股數計算，稅後EPS則相當為4.4元。

長科*2019年營收為93.20億元，較2018年減少5％，主要是受到上半年IDM客戶調整庫存，加上美中貿易戰帶來不確定性，使客戶下單態度保守所致；因營收減少，產能利用率下滑，加上原物料價格上漲，以及產品組合改變等多重因素影響，長科*2019年毛利率為17％，比2018年減少1個百分點；累計2019年歸屬於母公司稅後淨利為6.07億元，年減率為28％；以每股面額1元的新股數計算，稅後EPS為1.72元；如以每股面額10元的舊股數計算，稅後EPS則相當為17.2元。

長華集團董事長黃嘉能表示，儘管2019年是導線架產業不佳的一年，致使長科營收和獲利表現不及2018年，但相較於全球其它四大導線架同業虧損的局面，長科是唯一獲利的公司，營運績效優異，實屬不易。尤其長科手中現金充沛，將伺機增產、擴廠及併購等對外擴張，他有信心2020年市佔率可望進一步攀升。

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