台美雙方攜手防疫要交換口罩與防護衣原料，經濟部表示，將三班趕工拚4月中口罩產能提升到1500萬片高點。至於是不是屆時就可每周撥付10萬片給美方，由中央疫情指揮中心決定。而防護衣因材料特殊，國內並無生產，所以極需仰賴進口原料，才能生產。

美國願給台灣30萬件防護衣原料，交換我國每週供應美方10萬枚口罩。經濟部表示，防護衣材質特殊，全世界只有德國杜邦生產，如果美國願意把購買的生產材料給我們，那國內就會找廠商來縫製生產防護衣，供應醫護人員所用。

國內口罩產能本周日平均已提升到1000萬片，第二階段增購的32台口罩機台這周也會陸續裝設完成，但需要7到10天調校，經濟部預估，到4月初即可達到日產1300萬片規模。

不過因應疫情緊急，中央疫情指揮中心要經濟部將口罩日產能提升到1500萬片，經濟部表示，這必須要日夜三班制趕工才做得到，現在只能竭盡全力，拚4月中把產能提升到1500萬片。

至於屆時是否可以開始配送美國每周10萬片？經濟部說，由於疫情緊急，各醫療院所庫存還要再往上提升，因此這部分還是要由衛福部去調配決定。

(中時 )