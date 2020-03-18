(23：20 更新內文)美國總統川普宣布祭出8,500億美元緊急紓困案，讓美股走出周一3大指數均崩跌12%的慘況，周二強彈逾千點，然而，隨著全美50州都出現新冠肺炎確診病例，恐慌情緒再度蔓延，美指期更是崩跌觸及熔斷機制，直接跌停鎖死。美股周三(18日)開盤崩跌1,048.69點或4.94%、暫收20,188.69點，隨後跌勢擴大，失守2萬大關。

歐盟宣布封鎖邊境30天，禁止外籍人士非必要入境，這是歐盟史上首次大規模關閉會員國邊境，連帶歐股也跟著亞股重挫，早盤跌幅一度來到5%。此外，美國總統川普稍早宣布，加拿大經同意，美國將暫時關閉與加拿大的北部邊境，以禁止不必要的交通與接觸。

截至台北時間晚間11點20分，道瓊指數下跌1,354.52點或6.38%、暫收19,882.86點；標普500指數下跌139.47點或5.51%、暫收2,389.72點；那斯達克指數下跌321.53點或4.38%、暫收7,013.25點。

台積電ADR也一改前一日大好情勢，早盤一度重挫4.76美元或9.8%、報在43.78美元，隨後跌勢收斂，截至台北時間晚間10點，台積電ADR下跌2.88美元或5.94%、暫收45.65美元。

(中時電子報)