中央氣象局表示，今晚至明(19)日鋒面接近加上華南雲雨區東移，天氣仍不穩定，尤其明天清晨起中部以北、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其中北臺灣的降雨有時較為明顯，外出請攜帶雨具備用，南部平地則是多雲的天氣。

氣象局預報員官欣平表示，今晚受鋒面接近加上華南雲雨區東移影響，明天白天上班時段中部以北、東半部及中南部部分地區降雨較明顯，各地雲量增多，傍晚開始雨勢逐漸轉停，明日晚間到下周日(22)天氣逐漸轉好，下周一(23)開始東北季風稍微增強，不過到下周二(24)就會減弱，大致上除了明天白天外，一直到下周日天氣都算穩定。

官欣平指出，溫度方面，明天北部及宜花天氣稍濕涼，北部及東半部低溫17-19度，白天高溫24-27度，中南部高溫約27-29度，然而早晚稍涼，應留意氣溫的變化適時增減衣物。

未來一周天氣預報概況：

下周一東北風稍增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周二(24)、下周三(25)東北風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周四(26)至下周六(28)環境以東南風至南風為主，除了花東有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

(中時 )