行政院長蘇貞昌今日聽取各部會報告新冠肺炎紓困振興措施辦理情形。蘇貞昌表示，政府紓困已經上路，面對日趨嚴峻的疫情，各部會應降低門檻及減少程序，加速協助企業及民眾度過難關，並努力執行產業振興。

蘇貞昌行政院秘書長李孟諺、政務委員陳美伶及吳澤成，督管各部會盤點預算中應做事項及過去礙於預算未能執行的事項，在民間消費趨緩的此刻，由政府加快、加速、加大啟動公共支出，扮演經濟火車頭的角色。

針對觀光產業紓困，交通部表示，入境旅行社紓困已受理44家旅行社申請，15家完成初審；停止出入團補助已受理278家旅行社、1,044團次；陸團提前離境補助已受理24家旅行社，總金額332萬元。在貸款及利息補貼方面，也有43家旅館業提出申請，貸款金額近4億元。

關於運輸產業紓困方面，補貼汽燃費及牌照稅部分，3月底寄發繳費單，業者無須申請；補貼計程車車輛油料部分，受理申請中，預計4月1日起提供；貸款及利息補貼部分，已與融資業者達成共識，3月底前受理。

至於公股行庫紓困振興，財政部表示，在自辦方案方面，企業戶既有貸款展延核准136戶49億元，新增貸款核准415戶6.95億元；個人戶既有貸款展延核准84戶7.49億元，新增貸款核准3戶125萬元，信用卡緩繳核准105件。

金管會指出，已在3月15日要求各銀行配合各部會的紓困振興貸款措施，截至3月16日為止，已受理包括舊貸續約、營運資金貸款及振興貸款等案件共117件。

農委會表示，農業紓困貸款方面，自今年3月13日至3月18日，已受理18件，其中新貸案件三件、金額2,000萬元，舊貸免息10件、金額14,828萬元，展延案件5件、金額16,184萬元。

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