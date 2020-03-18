救產業！經濟部找金屬機電業喝咖啡 業者提八大訴求 21:512020/03/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部18日舉辦第四場因應新冠肺炎疫情產業關懷座談會，周三是金屬機電產業關懷座談會，邀請包括鋼鐵公會、機械公會、工具機公會、車輛公會、自行車公會、航太公會等公會與代表業者一同討論。 經濟部表示，業者會中提出包括融資紓困應即時與不要抽銀根；提高投資抵減率與優先採購國產設備；增加產業用口罩供應；減免園區租金及管理費；穩定匯率；盤點公部門採購需求；勞動法規鬆綁；因疫情取消會展所花費支出應予補助，並預為規劃疫情趨緩後的拓銷活動等八大建議。 (工商 ) #國產 #經濟部 #金屬機電 #關懷 #座談會 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄭文燦視察衛所 慰勞防疫人員 01:332020/03/14 生活新聞 立委爭取民營市場配售口罩 經濟部回應了 16:532020/03/15 生活 農委會輔導抗疫 首場座談會登場 04:102020/03/16 地方新聞 疫情衝擊餐飲轉外送惟上架費過高 經濟部：研議相關措施 18:222020/03/16 財經 助夜市商圈度難關 經濟部擬補貼上架外送平台費 19:072020/03/16 財經 經濟部資金紓困振興貸款及利息補貼 開放申請 15:562020/03/17 財經 夜市券回收率72.6％ 花蓮東大門夜市使用率最高 16:192020/03/17 財經 立委爭取民營傳統市場口罩配售 下周二開始實施 18:032020/03/17 生活 國產建材實施庫藏股 擬買回10萬張 19:352020/03/17 財經 中小信保基金 推防疫千億保 15:512020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 即時 台積電員工確診新冠肺炎！ 公司強調不影響營運 - 財經 嚇…又熔斷了！美期指狂崩800點 - 財經 國際油價又殺低 下周92無鉛恐跌破20元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。