經濟部18日舉辦第四場因應新冠肺炎疫情產業關懷座談會，周三是金屬機電產業關懷座談會，邀請包括鋼鐵公會、機械公會、工具機公會、車輛公會、自行車公會、航太公會等公會與代表業者一同討論。

經濟部表示，業者會中提出包括融資紓困應即時與不要抽銀根；提高投資抵減率與優先採購國產設備；增加產業用口罩供應；減免園區租金及管理費；穩定匯率；盤點公部門採購需求；勞動法規鬆綁；因疫情取消會展所花費支出應予補助，並預為規劃疫情趨緩後的拓銷活動等八大建議。

(工商 )