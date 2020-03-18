日本東京電力（Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated, TEPCO）與沃旭能源集團（Orsted A/S）18日宣布，雙方協議正式成立合資公司Choshi Offshore Wind Farm K.K.，攜手參與日本銚子市（Choshi）離岸風電特定區域的競標。

東京電力與沃旭能源於2019年1月簽署合作備忘錄，承諾共同在日本開發離岸風電計畫，並積極打造雙方合作框架與建立組織架構，推動東京附近的銚子離岸風電計畫。 東京電力代表執行役社長小早川智明表示，「東電與沃旭的夥伴關係進展卓越，我們期望在銚子離岸風電計畫取得成功。此次成立合資公司為雙方建立獨特的合作框架，能有效整合運用彼此的專業優勢，我們深信這將為銚子離岸風電計畫的成功奠定重要基石。」

值得注意的是，東京電力將在四月分正式成立子公司『東京電力再生能源株式會社』（TEPCO Renewable Power, Incorporated），全力發展再生能源成為主要發電來源。透過結盟沃旭以及共同成立合資公司Choshi Offshore Wind Farm K.K.，有助於推動東電及子公司東京電力再生能源業務成長。」

沃旭能源集團全球執行長Henrik Poulsen表示，「非常高興看到一年以來我們和東京電力的合作獲得重大進展，成功設立合資公司致力於開發銚子離岸風電計畫。結合沃旭能源在全球離岸風電產業無與倫比的能力和豐富經驗，以及東京電力在地的專業優勢，我們將全力投入準備即將在日本展開的離岸風場競標。」

(工商 )