行政院副院長辦公室主任李懷仁，遭爆利用上班時間在疫情中心網站上意有所指的留言。（魏怡嘉攝）

新冠肺炎延燒，防疫當前，但連日來，疫情指揮中心直播同時，網民在直播網上留言指名ＸＸ平面或電子媒體記者謾罵，已對媒體工作造成嚴重干擾，本報記者在1922新聞群組上呼籲指揮中心導正視聽，還給直播平台理性、乾淨的討論空間，獲得新聞同業支持，卻遭HUAI-Jen Lee在直播網頁扭曲貼文，指被中時記者要求要一直貼文呼籲大家不要攻擊記者，這位HUAI-Jen Lee隨後被找出為行政院副院長辦公室主任李懷仁，遭爆利用上班時間上網帶風向，打擊媒體。

本報記者日前提問質疑疫情指揮中心是否消極篩檢營造台灣「沒有社區傳播的假象」後，即遭網民肉搜、謾罵。而這只是冰山一角，連日來其他媒體記者在發言時，也被躲在鍵盤後面的網民，直接點名謾罵白痴、無腦，攻訐、語言霸凌記者。

本報記者基於希望維持平台理性討論空間，於1922新聞群組留言，籲請指揮中心在網民出現不理性留言時，導正視聽，還給直播平台理性、乾淨的討論空間。

未料，原本應只有媒體群組的對話框被截圖流出，且中時記者感謝小編辛苦的對話完全被跳過，網軍展開一連串的攻訐，洩露記者名字，再次肉搜起底記者。

李懷仁說，他留言無惡意批評任何人，從頭到尾就是認為小編很辛苦而已，不知道這樣有什麼錯，不知為何會被解讀霸凌記者。

李懷仁並非1922新聞群組成員，如何得知群組訊息？媒體記者群起要求疫情指揮中心清理1922新聞群組，如果不能遏止網軍滲透，請關閉發言平台，只要直播即可。

針對此事，疾管署副署長莊人祥在1922新聞群組聲明，「人身攻擊不可取，建議小編應該要及時制止，鄭重聲明指揮中心並未鼓動網民做此不理性行為。會提醒收看直播民眾勿對媒體工作者做不理性攻擊行為」。

一名醫藥記者表示，指揮中心開放直播，保持訊息發布即時暢通，記者樂觀其成，但每次直播，記者都會被辱罵，有好幾次甚至直接指名道姓、發動肉搜，這次竟有行政院高層混入，讓記者感到十分錯愕，原來官署成立的媒體訊息發布群組，好像恐嚇指揮中心所有的記者，不要讓鄉民不開心，不要讓指揮中心不開心。

(中時 )