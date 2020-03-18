長華（8070）18日董事會通過去年（2019）下半年盈餘分配案，每股擬配發現金股利8.5元，加上上半年已配發股息4.1元，合計全年每股配發12.6元現金。此外，董事會也通過2019年財報，全年歸屬於母公司淨利為10.98億元，每股稅後盈餘為17.19元，創下歷史新高紀錄，並已連續五年賺逾一個股本。

長華去年股東會通過修訂公司章程，未來每半年分配盈餘，繼去年上半年4.1元現金股息後，董事會通過去年下半年盈餘分配案，每股擬配發現金股利8.5元，合計長華2019年全年每股現金配息為12.6元。如以長華2019年全年每股盈餘17.19元計算，全年配息率為73％。此外，董事會也決議股東會日期為6月19日。

長華2019年合併營收154.64億元，較2018年減少2％，歸屬於母公司淨利10.98億元，稅後EPS為17.19元。其中，第四季合併營收41.98億元，與上季持平，但較2018年第四季成長13％；單季歸屬於母公司淨利1.92億元，季減41％，年減22％。

長華集團旗下轉投資公司包括長科、易華電、華德、濠瑋及其它等2019年挹注投資收益達7.07億元，約當貢獻長華每股稅後淨利為11.07元，對於長華獲利具有相當顯著的貢獻。

(工商 )