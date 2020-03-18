觀光局：4月底前暫停組團出國 21:572020/03/18 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部觀光局長周永暉18日晚間在臉書上表示，配合中央流行疫情指揮中心，已經發函各家旅行社，將自19日零時起，暫停旅行社組團出國旅遊，或是接待國外旅遊團，該禁令將持續到4月底為止。 衛福部長陳時中18日上午表示，非本國籍人士一律限制入境，獲准入境者均須居家檢疫14天（含台灣人），並自19日零時起實施。 (工商 ) #暫停 #組團 #零時 #旅行社 #月底 也許您會感興趣 推薦閱讀 雄獅集團 啟動異地辦公 04:102020/03/14 產業特刊 旅行社超前部署 搶賣中秋團 04:102020/03/16 財經焦點 師生禁出國 1999專線被打爆 01:062020/03/17 生活新聞 紓困進度：陸團提前離境核撥率7成 融資貸款3.9億 22:232020/03/17 生活 長痛不如短痛 喜鴻假期宣布4／30前停止出團 22:322020/03/17 消費 全球疫情蔓延！各大旅行社陸續砍4月前出團行程 09:572020/03/18 旅遊 防疫優先！雄獅4月底海外出團全線取消 估損失50億 11:382020/03/18 生活 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... 11:562020/03/18 生活 疫情暴量 觀光局祭鐵腕：明起所有旅行社禁止出入團 20:262020/03/18 生活 旅行社求生機 朝國內旅遊發展 21:352020/03/18 消費 生活熱門新聞 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 陳時中：歐洲防疫以驚人速度崩盤...難以想像 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 長榮超狂班表曝光 空服員哭：哪裡缺打工小妹 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。