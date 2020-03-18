交通部觀光局長周永暉18日晚間在臉書上表示，配合中央流行疫情指揮中心，已經發函各家旅行社，將自19日零時起，暫停旅行社組團出國旅遊，或是接待國外旅遊團，該禁令將持續到4月底為止。

衛福部長陳時中18日上午表示，非本國籍人士一律限制入境，獲准入境者均須居家檢疫14天（含台灣人），並自19日零時起實施。

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