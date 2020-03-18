鄧福如（AFÜ）睽違5年推出全新單曲〈在我們的星球眼淚不超過三秒〉，日前上網紅老公HowHow最新節目《雙聲道之間》宣傳新歌，沒想到節目一開始HowHow竟唸錯老婆姓氏，讓粉絲不禁懷疑兩人是否最近鬧不合，事後阿福更在IG上hashtag，強調自己姓「鄧」。
節目中HowHow不僅唸錯阿福名字，還連續冷嗆阿福「5年之中都在幹嘛？打手遊？」、「前東家冰箱大嗎？」等問題，更在阿福介紹新單曲及專輯規劃時，以鼾聲帶過對話，使得場面一陣尷尬，結束通告後阿福便在自己社群上透露：「這輩子第一次上節目有這麼多尷尬表情包」。
此外HowHow問起「夫婿與狗狗一起掉到湖裡面會先救誰」的問題，阿福不加思索回答「狗狗」且反覆重複兩次，原來新歌〈在我們的星球眼淚不超過三秒〉就是為毛小孩所做的單曲，也讓粉絲更明白「毛寶貝鼠鼻」對阿福來說的重要性，節目尾聲HowHow更被阿福回嗆「Autotune你懂個屁」，並帶來現場吉他清唱，見證原音及實力。不過夫妻倆看似不合，其實在節目花絮才公布一切都是節目效果，讓粉絲大讚兩人感情的「真實」。
(中時 )
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